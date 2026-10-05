Сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Венгрии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу определилась со стартовым составом на матч четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Украина: Трубин — Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко — Цыганков, Очеретько, Назарина, Велетень — Пономаренко, Краснопир

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Запасные: Бондарь, Бражко, Ванат, Варфоломеев, Драмбаев, Назаренко, Пихаленок, Ризнык, Хлань, Яремчук, Ярмоленко, Ермаков

Матч Украина — Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

Сборная Украины сейчас занимает второе место в группе 2 Дивизиона B, набрав 4 очка.

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Команды уже встречались в первом туре 25 сентября, когда украинцы победили в Будапеште со счетом 1:0.

После победы над венграми команда Андреа Мальдеры сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

Венгры после поражения от Украины сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и обыграли Грузию (1:0). Венгрия (4 балла) находится на третьей позиции, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером этого квартета является Северная Ирландия (7 пунктов). Грузия (1 балл) идет последней.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Венгрией в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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