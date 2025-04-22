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Смогут ли киты вернуться на сушу: объяснение учёных
Ученые доказали: выход китов и дельфинов на сушу почти невозможен
Эволюционные переходы между средами — редкие, но впечатляющие события. Около 375 миллионов лет назад рыбы впервые вышли на сушу, дав начало четвероногим. Но впоследствии некоторые их потомки — например, предки китов — вернулись в воду.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Бельгийский палеонтолог Луи Долло еще в XIX веке сформулировал принцип необратимости: сложные адаптации, утраченные в ходе эволюции, не восстанавливаются. Например, киты и дельфины уже не смогут отрастить задние конечности или вернуть легочное строение, оптимальное для суши.
Исследование 2023 года, проведенное швейцарскими и шведскими учеными, показало: существует критический порог адаптации к воде. Пока вид остается полуводным (как выдры или бегемоты), он еще способен вернуться на сушу. Но если животное полностью перешло к водному образу жизни (киты, ламантины), путь назад закрыт.
Это связано с рядом изменений:
Увеличение массы тела — помогает сохранять тепло, но усложняет передвижение на суше.
Специализированный метаболизм — питание рыбой и моллюсками ограничивает доступ к наземным источникам пищи.
Морфология черепа — адаптация к охоте в воде делает конкуренцию с сухопутными хищниками маловероятной.
Напомним, ученые раскрыли тайну полыньи во льдах Антарктиды.