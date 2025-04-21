Ученые раскрыли судьбу загадочной планеты, слившейся с Землей

Планета / © pixabay.com

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Молодая Земля около 4,5 млрд лет назад потерпела гигантский удар, который навсегда изменил ее облик и будущее. В те времена у наше мир ееще не было Луны, а Солнечная система походила на арену космических столкновений. Именно одна из таких катастроф, как считают ученые, и стала причиной появления Луны — спутника, повлиявшего на климат, геологию и само существование жизни на планете.

Об этом пишет T4.

Согласно современным гипотезам, в эпоху раннего формирования Земля столкнулась с другой планетой — Теей. Это небесное тело примерно размером с Марс имело около 10% массы нашей планеты. Свое название Тея получила в честь греческой богини, матери Селены — олицетворения Луны. Именно эта планета, вероятно, сыграла ключевую роль не только в создании спутника, но и в формировании современной Земли.

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Долгое время царило мнение, что Тея лишь «скользнула» мимо Земли, вызвав образование обломков, из которых впоследствии возникла Луна. Однако новые модели, созданные благодаря суперсовременным суперкомпьютерам, демонстрируют другое: столкновение было лобным, и оба небесных тела слились в одно. Часть материала была выброшена в космос и, впоследствии, превратилась в Луну.

Одним из главных доказательств этой теории стал анализ изотопов кислорода в образцах земной и лунной породы. Оказалось, что они идентичны. Такое совпадение возможно только в результате чрезвычайно интенсивного смешивания вещества во время колоссального удара. Это доказывает: Луна не является посторонним телом, захваченным гравитацией Земли, а продуктом общего прошлого с Теей.

Интересно, что некоторые фрагменты Теи могли остаться глубоко под земной корой.

Если эта гипотеза правдива, то Тея даже после слияния повлияла на эволюцию Земли. В частности, могла способствовать появлению тектоники плит — явления, делающего нашу планету уникальной и создающей условия для жизни. Удар также, вероятно, сменил наклон оси Земли до 23,4 градуса, что определяет смену времен года.

Несмотря на то, что сегодня невозможно четко отделить земное и «теевское» вещество, последствия этого древнего события навсегда останутся частью нашей истории.

Напомним, ранее ученые установили, что Луна полностью стала твердой примерно 4 млрд 430 млн лет назад.