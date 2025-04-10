Черные пятна на зеркале: почему появляются и как их избежать

Как избавиться от черных пятен на зеркале / © Pexels

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От зеркал зависит не только наш внешний вид, но и атмосфера в помещении. Они зрительно расширяют пространство, наполняют комнату светом и создают чувство порядочности. Но что делать, когда на зеркале вдруг появляются таинственные черные точки?

Почему появляются чёрные пятна?

Современные зеркала производят, нанося на стекло тонкий слой металла (обычно серебра или алюминия), а затем покрывают его медью для защиты. Однако под воздействием влаги металл окисляется, особенно в ванных комнатах, и на поверхности появляются темные пятна.

Можно ли их устранить?

Если пятна уже возникли, домашними методами их не убрать – поврежденный металл не восстановится. В таких случаях поможет только профессиональная реставрация или замена зеркала.

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Как предотвратить проблему?

Выбор качественного зеркала – отдавайте предпочтение моделям с надежной защитой от влаги. Защита краев – зеркала в деревянных или пластиковых рамах меньше портятся. Регулярный уход сразу вытирайте капли воды, чтобы они не оставляли следов. Правильное расположение – избегайте установки зеркал у обогревателей или радиаторов, поскольку перегрев усиливает коррозию.

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