Что есть зимой для здоровья кожи: дерматологи назвали ключевые продукты

Зимний период традиционно считается одним из самых сложных для кожи. Холодный воздух, ветер и сухой микроклимат в помещениях нарушают естественный защитный барьер, из-за чего кожа быстрее теряет влагу. Дерматологи отмечают: в это время возрастает риск сухости, шелушения, зуда и обострения хронических состояний, в частности экземы.

TSN.ua проанализировал материалы Brown Health, Westlake Dermatology и Prevention, чтобы выяснить, какие продукты зимой лучше всего поддерживают здоровье кожи, помогают уменьшить сухость и раздражение в холодный сезон и почему именно их советуют включать в ежедневный рацион дерматологи и диетологи.

Специалисты отмечают, что поддерживать здоровье кожи важно не только внешним уходом. Питание непосредственно влияет на состояние клеток кожи, ее эластичность и способность удерживать влагу.

Одними из ключевых для зимнего рациона дерматологи называют продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. К ним относятся миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна, а также жирная рыба — лосось и тунец.

Омега-3 жирные кислоты необходимы для поддержания липидного барьера кожи, который отвечает за сохранение влаги. Витамин Е, содержащийся в орехах и семенах, действует как антиоксидант и помогает защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Дерматологи обращают внимание на роль овощей и зелени в поддержании здоровья кожи зимой. Шпинат, брокколи и болгарский перец содержат витамины A, C, E и K, а также другие антиоксидантные соединения.

Витамин A участвует в обновлении клеток кожи, что помогает сохранять ее гладкой. Витамин C необходим для синтеза коллагена и защиты клеток от оксидативного стресса. Морковь, благодаря высокому содержанию бета-каротина, также поддерживает здоровый вид кожи в холодное время года.

В зимнем рационе дерматологи советуют не отказываться от фруктов. Грейпфрут содержит большое количество витамина C, который играет важную роль в выработке коллагена.

Ягоды — черника, клубника, малина и ежевика — являются источниками антиоксидантов, помогающих защищать клетки кожи от повреждений.

Отдельно специалисты выделяют груши. Они содержат арбутин — вещество, которое используют для выравнивания тона кожи и уменьшения пигментации. Кроме того, груши богаты клетчаткой и помогают бороться с сухостью, которая часто обостряется зимой, в частности на губах и коже головы.

Для поддержания упругости и восстановления кожи необходимо достаточное потребление белка. Яйца содержат витамины A и E, способствующие росту клеток и естественному увлажнению.

Нут и соевые бобы эдамаме являются источниками растительного белка, цинка, магния и железа. Эти микроэлементы участвуют в процессах заживления, иммунной защиты и регуляции воспалительных процессов в коже.

Тыквенные семечки также содержат цинк — минерал, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи и заживлении повреждений.

Оливковое масло первого отжима является важной составляющей средиземноморской диеты, которую дерматологи часто связывают с пользой для кожи. Оно содержит витамин Е, антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты.

В составе оливкового масла есть сквален — природное вещество, которое помогает поддерживать увлажнение кожи, волос и ногтей. Специалисты советуют использовать оливковое масло в питании, в частности для приготовления блюд и салатов.

Среди специй дерматологи обращают внимание на корицу и куркуму. Корица обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, а также может стимулировать кровообращение. Куркума содержит куркумин, который, по данным исследований, связывают с уменьшением воспаления и поддержанием здоровья кожи.

Зеленый чай содержит полифенолы, которые могут способствовать улучшению эластичности кожи и поддержанию ее уровня увлажнения.

Дерматологи отмечают: даже самые полезные продукты не дадут ожидаемого эффекта без достаточного увлажнения организма. Регулярное употребление воды и продуктов с высоким содержанием жидкости помогает поддерживать естественный баланс влаги в коже и уменьшать проявления сухости.

Специалисты подытоживают: зимой стоит придерживаться сбалансированного рациона из цельных продуктов, овощей, фруктов, полезных жиров и источников белка. Такой подход в сочетании с базовым уходом за кожей и использованием солнцезащитных средств остаётся ключевым для поддержания её здорового состояния в холодное время года.

