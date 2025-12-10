Какому знаку Зодиака повезет 11-12 декабря

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 11-12 декабря?

22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, предназначен для обдумывания новых идей и оформления их в планы на будущее. Никакую мысль, даже если на первый взгляд она покажется совершенно неприемлемой, нельзя отбрасывать, тщательно ее не проанализировав. В это время нельзя ничего скрывать от близкого человека — тайное все равно станет явным, а тот, кто солгал, попадет в, мягко говоря, неудобное положение.

Дева

Девам звезды не только разрешают, но и настоятельно рекомендуют официально оформлять отношения с человеком, с которым они давно встречаются, а возможно, и живут вместе. Правда, есть одно условия, на которое представителям знака обязательно нужно обратить внимание: связывать свою судьбу с другим человеком можно только в том случае, если они в нем абсолютно — на все сто процентов — уверены, а иначе ничего хорошего из такой затеи не выйдет.

