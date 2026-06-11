"Дождь из рыбы" снова прошел в Гондурасе: местные выбежали собирать улов (фото)

В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб / © Daily Star

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В городе Йоро в Гондурасе во время сильного ливня произошло необычное явление: на дорогах, подворьях и полях появились сотни мелких рыб. Местные жители вышли на улицы с контейнерами, чтобы собрать их после ненастья.

Об этом сообщает Daily Star.

Явление зафиксировали вечером 9 июня в районе Сентро-Побладо. На фото видно, как люди собирают рыбу, оказавшуюся прямо на земле.

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Местные называют это lluvia de peces, то есть "дождь из рыбы". У Йоро такое явление обычно происходит в сезон дождей — с мая по июль — и документируется уже более столетия.

В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб. / © Daily Star

Жители города считают рыбный дождь благословением и частью местной традиции. Один из жителей заявил, что это "не миф, а реальность", ведь он сам собирал и ел рыбу после такого дождя.

Научное объяснение явление до сих пор не окончательно. По одной из версий, рыбу могут переносить водяные смерчи из водоемов. По другой — она возникает из подземных источников, которые во время наводнений выносят ее на поверхность.

В Йоро "рыбный дождь" стал частью местной культуры: в городе даже проводят ежегодный фестиваль, посвященный этому явлению.

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В результате последней непогоды никто не пострадал. Значительные разрушения не зафиксированы, однако в некоторых районах были перебои с электроснабжением.

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