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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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"Дождь из рыбы" снова прошел в Гондурасе: местные выбежали собирать улов (фото)

В городе Йоро после сильного ливня местные жители снова увидели явление, которое там документируют уже больше века. На земле появились сотни мелких рыб, а люди вышли собирать их после непогоды.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб

В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб / © Daily Star

В городе Йоро в Гондурасе во время сильного ливня произошло необычное явление: на дорогах, подворьях и полях появились сотни мелких рыб. Местные жители вышли на улицы с контейнерами, чтобы собрать их после ненастья.

Об этом сообщает Daily Star.

Явление зафиксировали вечером 9 июня в районе Сентро-Побладо. На фото видно, как люди собирают рыбу, оказавшуюся прямо на земле.

Местные называют это lluvia de peces, то есть "дождь из рыбы". У Йоро такое явление обычно происходит в сезон дождей — с мая по июль — и документируется уже более столетия.

В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб. / © Daily Star

В Гондурасе после ливня с неба "упали" сотни рыб. / © Daily Star

Жители города считают рыбный дождь благословением и частью местной традиции. Один из жителей заявил, что это "не миф, а реальность", ведь он сам собирал и ел рыбу после такого дождя.

Научное объяснение явление до сих пор не окончательно. По одной из версий, рыбу могут переносить водяные смерчи из водоемов. По другой — она возникает из подземных источников, которые во время наводнений выносят ее на поверхность.

В Йоро "рыбный дождь" стал частью местной культуры: в городе даже проводят ежегодный фестиваль, посвященный этому явлению.

В результате последней непогоды никто не пострадал. Значительные разрушения не зафиксированы, однако в некоторых районах были перебои с электроснабжением.

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Дата публикации
Количество просмотров
507
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