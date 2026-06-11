Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Послы Германии, Франции и Великобритании встретились в Москве с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным для возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Во время встречи российский дипломат набросился с обвинениями в разжигании войны из-за военной помощи.

Об этом сообщает российский МИД.

Замминистра иностранных дел в привычной манере обвинил послов европейских стран в «деструктивной политике». Российский дипломат пожаловался, что Берлин, Париж и Лондон вроде бы поощряют Украину продолжать войну, которую развязал Путин.

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Также Галузин заявил послам, что Россия якобы будет искать «политико-дипломатическое урегулирование», чтобы устранить «первопричины» войны.

Попытки Европы возобновить мирные переговоры по Украине — что известно

Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы Великобритании, Франции и Германии обратились встретиться с его заместителем. Мужчина кремлевского режима согласился на инициативу европейских послов.

Этому предшествовала встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и президента Владимира Зеленского. После переговоров они обнародовали совместное заявление, в котором представили пять условий мира в Украине.

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