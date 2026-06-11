Румыния предлагает ввести строгие технические требования к украинским морским дронам в Черном море

Украинский морской дрон / © скриншот с видео

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После инцидента со взрывом украинского морского дрона в румынском порту Констанца исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце предложил ввести технические ограничения на использование этих аппаратов в Черном море.

Заявление главы министерства обороны Румынии в комментарии TVRinfo цитирует издание Digi24.

Предложение заключается в том, чтобы украинские морские беспилотники автоматически уничтожались в случае приближения к территориальным водам Румынии.

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По словам Мируце, речь идет о потенциальном механизме безопасности, который должен быть заложен в систему управления беспилотниками.

«Сегодня я обсудил это со своими коллегами-военными в министерстве. Вот что можно сделать, и что я предложу: эти беспилотники имеют много электронных компонентов, и, анализируя данные этих электронных компонентов, их производители или тот, кто контролирует беспилотники, могут знать, где они находятся», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в случае потери контроля над аппаратом в Чёрном море он должен быть уничтожен до пересечения 12-мильной зоны территориальных вод Румынии.

«Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, диспетчер, управляющий этим дроном, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв», — заявил он.

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Мируце добавил, что такая функция должна быть заложена в конструкцию беспилотников с самого начала.

«Если дроны случайно достигнут этой линии, автономным решением дрона должен стать самоподрыв. Если из-за различных ошибок вы потеряете управление и окажетесь в этой зоне, вы больше не сможете двигаться вперед. На этом продукте должно быть неявная программирование с момента запуска его в воду», — добавил он.

В то же время чиновник обратился к украинской стороне с призывом учесть эти требования при будущем использовании морских дронов в Чёрном море.

«Я хочу предложить нашим соседям в Украине, которые находятся в состоянии такой ожесточённой войны, развязанной Российской Федерацией, гарантировать нам, что все дроны, которые они запускают в Чёрное море, запрограммированы с использованием этой технической возможности», — сказал Мируце.

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Инцидент с морским дроном в Румынии — что известно

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца взорвался морской дрон. Жертв не было.

В ВМС ВСУ сообщили, что один из морских беспилотных катеров потерял управление и был вынесен к побережью Румынии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы противника.

Президент Румынии Никушор Дан провел длительное рабочее совещание после инцидента в Констанце.

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