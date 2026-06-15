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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Том Круз у костюмі баклажанового відтінку підтримав Девіда Бекхема на церемонії

Актор привітав свого знаменитого друга з важливою подією.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Том Круз і Девід Бекхем

Том Круз і Девід Бекхем / © Associated Press

Том Круз прийшов на церемонію відкриття іменної зірки Девіда Бекхема на Алеї слави в Голлівуді. Том щиро порадів за друга, привітав його і вони пофотографувалися.

Том Круз і Девід Бекхем / © Associated Press

Том Круз і Девід Бекхем / © Associated Press

Круз мав гарний вигляд в елегантному аутфіті. На ньому був костюм баклажанового відтінку і сорочка графітово-чорного кольору з розстебнутими верхніми ґудзиками. Взутий Том був у чорні шкіряні туфлі.

Том Круз і Девід Бекхем / © Associated Press

Том Круз і Девід Бекхем / © Associated Press

Нагадаємо, підтримати Девіда Бекхема на церемонії відкриття його зірки в Голлівуді прийшла його родина. Найбільшу увагу привернула його донька 14-річна Гарпер, яка постала у рожевій сукні-комбінації.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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