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- Шоу-бізнес
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Том Круз у костюмі баклажанового відтінку підтримав Девіда Бекхема на церемонії
Актор привітав свого знаменитого друга з важливою подією.
Том Круз прийшов на церемонію відкриття іменної зірки Девіда Бекхема на Алеї слави в Голлівуді. Том щиро порадів за друга, привітав його і вони пофотографувалися.
Круз мав гарний вигляд в елегантному аутфіті. На ньому був костюм баклажанового відтінку і сорочка графітово-чорного кольору з розстебнутими верхніми ґудзиками. Взутий Том був у чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, підтримати Девіда Бекхема на церемонії відкриття його зірки в Голлівуді прийшла його родина. Найбільшу увагу привернула його донька 14-річна Гарпер, яка постала у рожевій сукні-комбінації.
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