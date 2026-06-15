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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

У жилеті з глибоким декольте: Вікторія Бекхем з чоловіком сходила на футбольний матч

Подружжя Бекхемів із зірковим другом побували на футболі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Девід і Вікторія Бекхеми

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Вікторія і Девід Бекхеми відвідали матч групи D чемпіонату світу з футболу між США та Парагваєм в Інглвуді. Разом з ними був їхній зірковий друг Том Круз. Фотографи зазнімкували, як вони вболівали за улюблену команду у VIP-ложі.

Модельєрка обрала для свого виходу костюм асфальтного відтінку в смужку, що складався зі штанів і приталеного жилета з глибоким V-подібним декольте. Аутфіт Віккі доповнила укладанням з локонами, макіяжем з акцентом на очах і молочним манікюром. На руці у неї був годинник з чорним шкіряним ремінцем.

Том Круз, Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Том Круз, Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

На Девіді був темно-синій костюм, світла сорочка, темно-синя краватка і хустка-паше кольору вершкового масла.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем одягла обтислу сукню лавандового відтінку від власного бренду. на церемонію відкриття зірки Девіда Бекхема на Алеї слави в Голлівуді.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
283
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