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- Украина
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Киев просит у Маска Starlink для ударов по российским ракетным установкам — FT
В зону 200 км от международно признанной границы России и Украины попадают крупные российские города, в том числе Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.
Украина пытается получить разрешение генерального директора SpaceX Илона Маска на использование ударных беспилотников, оснащенных Starlink, для поражения российских ракетных установок на расстоянии до 200 км в глубь РФ.
Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на собеседников, осведомленных о ситуации.
По данным журналистов, Киев рассматривает это как один из способов компенсировать острый дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Украинские власти рассчитывают, что использование спутниковой связи Starlink позволит дронам поддерживать более стабильную связь с операторами на больших расстояниях и будет менее уязвимым к обычным средствам радиоэлектронной борьбы, подчеркнули в FT. Там добавили, что такие беспилотники планируют использовать для поражения пусковых установок, командных пунктов, логистических объектов и другой инфраструктуры, связанной с ракетными атаками.
По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в июле просил обсудить с Маском возможность предоставить Украине такое разрешение. Киев предлагал ограничить дальность применения дронов в 200 км от российской границы, однако Трамп, по словам присутствующих на встрече, не выразил четкой поддержки этой идеи.
Напомним, в феврале SpaceX приняла меры, чтобы нивелировать угрозу от российских беспилотников на связи Starlink, которые РФ начала активно использовать в конце 2025 года для ударов по украинским объектам в тылу.
29 января тогдашний министр обороны Михаил Федоров сообщил о контакте с руководством SpaceX по решению проблемы российских БПЛА на старлинках. Украинский чиновник публично поблагодарил лично Илона Маска за «скорую реакцию и начало работы над разрешением ситуации».
Маск в ответ заявил, что «рад помочь».
17 августа 2026 года основатель SpaceX оставил эмодзы в виде «сердца» под видеозаписью разговора с экс-главой оборонного ведомства, который назвал бизнесмена одной из важнейших технологических фигур для нашего государства.
Федоров подчеркнул, что Starlink способствовал защите украинской противовоздушной обороны, сохранил возможности Воздушных сил и спас тысячи жизней гражданских граждан. Впоследствии Маск дополнительно прокомментировал заявление украинского чиновника, наметив собственную позицию.
Тем временем Маск продолжает настаивать на риске дальнейшей эскалации войны со стороны России и призывает к мирному соглашению вместо ударов по РФ.