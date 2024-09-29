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Катастрофічні повені у Непалі: загинули 100 людей (фото)

Катастрофічні повені у Непалі: загинули 100 людей (фото)

Повені у Непалі / Фото: Associated Press

Негода триватиме ще два дні.

У Непалі загинули щонайменше 100 людей через стихію. Десятки вважаються зниклими безвісти через великі повені та зсуви

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, дощі затопили долину навколо столиці Катманду.

Станом на неділю, 29 вересня, десятки людей вважаються зниклими після двох днів інтенсивних дощів, що затопили долину навколо Катманду.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Люди буквально залишились на дахах будинків, звідки рятувальники вивозять їх на плотах.
Затоплені й тисячі будинків біля річок. Багато автомагістралей заблоковано.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

© Associated Press
Фото: Associated Press

За прогнозами, негода вируватиме до вівторка. Під час рятувально-пошукових робіт влада мобілізувала 10 тисяч  поліцейських, військових та волонтерів. Уряд закликав не подорожувати без потреби та заборонив водіння вночі в долині Катманду.

Нагадаємо, відоме польське курортне місто Льондек-Здруй, яке біля кордону з Чехією, напередодні затопила сильна повінь. 

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