Катастрофічні повені у Непалі: загинули 100 людей (фото)

Негода триватиме ще два дні.

У Непалі загинули щонайменше 100 людей через стихію. Десятки вважаються зниклими безвісти через великі повені та зсуви

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, дощі затопили долину навколо столиці Катманду.

Станом на неділю, 29 вересня, десятки людей вважаються зниклими після двох днів інтенсивних дощів, що затопили долину навколо Катманду.

Фото: Associated Press

Люди буквально залишились на дахах будинків, звідки рятувальники вивозять їх на плотах.

Затоплені й тисячі будинків біля річок. Багато автомагістралей заблоковано.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

Фото: Associated Press

За прогнозами, негода вируватиме до вівторка. Під час рятувально-пошукових робіт влада мобілізувала 10 тисяч поліцейських, військових та волонтерів. Уряд закликав не подорожувати без потреби та заборонив водіння вночі в долині Катманду.

Нагадаємо, відоме польське курортне місто Льондек-Здруй, яке біля кордону з Чехією, напередодні затопила сильна повінь.

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