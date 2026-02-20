Діти Степана Гіги розкрили правду про поділ творчого спадку батька: кому дісталися всі пісні

Степан Гіга та його діти / © Пресслужба Степана Гіги

Реклама

Діти народного артиста України Степана Гіги — артисти Квітослава та Степан-молодший — вперше прокоментували поділ його хітів після смерті.

Творчий спадок музикант передав одразу обом нащадкам. Син і донька Гіги в інтерв’ю «Наодинці» пояснили, що всі хіти маестро належать обом. Тож нині вони можуть виконувати їх разом або окремо. До слова, артисти вже активно працюють на студії звукозапису, що допомагає їм пережити непростий період втрати.

Діти зізналися, що прагнуть максимально зберегти автентичність хітів батька та передати слухачам емоції, які він у них вклав. Вони додають власне бачення, не порушуючи задум маестро, щоб кожна нота передавала душу Степана Гіги, який завжди вболівав за нащадків на сцені.

Реклама

Команда Степана Гіги та діти / © Пресслужба Степана Гіги

«Пісні Степана Гіги належать обом. Плануємо працювати. Насправді пісень дуже багато, які свого часу люди могли не почули. Ми вже працюємо на студії, бо легше, коли працюється. Ми повинні робити те, що він в нас вклав. Він настільки сильно вірив в нас завжди. Кожен нас виступ він стояв за кулісами й спостерігав», — поділилася нащадки музиканта у розмові з Анною Севастьяновою.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Ексклюзив! Перше інтерв’ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років у одній із львівських лікарень. Прощання з артистом відбулося 14–15 грудня, після чого його поховали на Личаківському кладовищі. Про причини смерті співака ширилося чимало чуток, але нещодавно нащадки розкрили правду й розставили крапки над «і».