Президент США Дональд Трамп выступил с рекордно длинной речью в Конгресс. В ней он лишь вскользь упомянул о войне в Украине, которой неоднократно обещал положить конец, зато сделал множество заявлений об успехах Соединенных Штатов.

Об этом Трамп сказал во время выступления в Конгрессе США.

По словам Трампа, Америка сейчас переживает «золотое время».

В частности, американский лидер высказался о победах США. Трамп отметил, что американцы говорят ему: «Наша страна снова побеждает! Мы так много выиграем, что не знаем, что с этим делать».

«Люди просят: „Пожалуйста, господин Президент, мы слишком много выигрываем. Мы больше не можем это терпеть. Мы не привыкли побеждать в нашей стране. Пока вы не появились, мы проигрывали, а теперь выигрываем слишком много.“ И я говорю: „Нет, нет, нет, вы снова выиграете. Вы выиграете масштабно. Вы выиграете больше, чем когда-либо“, — высказался Трамп.

Как мы писали, Трамп в Конгрессе упомянул убитую в США украинку Ирину Заруцкую. Он пообещал ее матери возобновить справедливость и наказание для преступника.

Также Трамп заявил: США упорно работают, чтобы завершить войну России против Украины. По его подсчетам, это будет уже девятый конфликт, которому удалось положить конец благодаря Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что слишком много людей погибают с обеих сторон, и снова напомнил, что «эта война никогда не произошла бы, будь он президентом».