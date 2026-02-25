ТСН у соціальних мережах

Політика
1130
2 хв

Трамп заявив про перемогу: шокувальне звернення президента США в Конгресі

Трамп акцентував, що США «знову і знову перемагають».

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із рекордно довгою промовою до Конгресу. В ній він лише побіжно згадав про війну в Україні, якій неодноразово обіцяв покласти кінець, натомість зробив безліч заяв про успіхи Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав під час виступу в Конгресі США.

За його словами, Америка зараз переживає «золоту добу».

Зокрема, американський лідер висловився про перемоги США. Він зазначив, що американці говорять йому: «Наша країна знову перемагає! Ми так багато виграємо, що не знаємо, що з цим робити».

«Люди просять: „Будь ласка, пане президенте, ми занадто багато виграємо. Ми більше не можемо це терпіти. Ми не звикли перемагати в нашій країні. Поки ви не з’явилися, ми програвали, а тепер виграємо занадто багато.“ І я кажу: „Ні, ні, ні, ви знову виграєте. Ви виграєте масштабно. Ви виграєте більше, ніж будь-коли“, — висловився Трамп.

Як ми писали, Дональд Трамп у Конгресі згадав вбиту у США українку Ірину Заруцьку. Він пообіцяв її матері відновлення справедливості та покарання для злочинця.

Також Трамп заявив: США напологливо працюють, щоб закінчити війну Росії проти України. За його підрахунками, це буде вже дев’ятий конфлікт, якому вдалося покласти край завдяки Сполученим Штатам. Він наголосив, що занадто багато людей гине з обох сторін, і знову нагадав, що «ця війна ніколи б не сталася, якби він був президентом».

