- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Виктория Бекхэм поделилась фото с празднования 51-летия ее мужа Дэвида в семейной кругу
Судя по всему, Дэвид Бекхэм планирует организовать не одну вечеринку в честь своего дня рождения.
Однако первая прошла в семейном кругу. В своем Instagram Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — показала, как это было.
На фото именинник — Дэвид Бекхэм — позировала с родственниками — мамой Сандрой, родителями Виктории — Энтони и Джеки Адамс, а также со своими сестрами — Джоанн и Линн.
Судя по фото, празднование пришло в теплой семейной атмосфере, а в подписи к фото Виктория намекнула, что это одна из многочисленных будущих вечеринок по этому поводу.
Напомним, в честь своего 51-летия Дэвид получил очень оригинальный подарок от семьи — ему подарили 6 новых породистых кур. На снимках с ними он выглядел очень счастливым.