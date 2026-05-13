ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": як змінились ставки букмекерів після першого півфіналу і кому пророкують перемогу

Вже відомі імена першої десятки фіналістів "Євробачення-2026", які приєднались до країн "Великої четвірки" та минулорічної переможниці Австрії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Фінляндія на "Євробаченні-2026"

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

У вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де обрали першу десятку фіналістів.

Тим часом букмекери змінили свої ставки. Лідером у таблиці лишається Фінляндія. До слова, саме їй пророкують перемогу з ймовірністю 37%. На п'яти їй наступає Греція. А трійку лідерів замикає Данія.

Після першого півфіналу ставки на перемогу зросли в Ізраїлю. Прогнозують, що країна має всі шанси потрапити до топ-5. А от Франція поступилась місцем. Раніше пророкували, що країна буде в топ-5. Нині ж Франція на шостій сходинці.

Ставки букмекерів після першого півфіналу "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Ставки букмекерів після першого півфіналу "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який постійно змінюється і далеко не завжди збігається з кінцевим результатом.

Зазначимо, вже 14 травня у Відні відбудеться другий півфінал "Євробачення-2026", де визначать усіх фіналістів конкурсу. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомлятиме про найцікавіші моменти.

Поки ж пропонуємо пригадати, яким був перший півфінал конкурсу. До слова, на сцені відбулося весілля, в однієї країни виступ був схожий на номер з нацвідбору української співачки Jerry Heil, а фаворити букмекерів взагалі порушили правила, але їм це дозволили зробити.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
546
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie