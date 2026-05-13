"Євробачення-2026": як змінились ставки букмекерів після першого півфіналу і кому пророкують перемогу

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де обрали першу десятку фіналістів.

Тим часом букмекери змінили свої ставки. Лідером у таблиці лишається Фінляндія. До слова, саме їй пророкують перемогу з ймовірністю 37%. На п'яти їй наступає Греція. А трійку лідерів замикає Данія.

Після першого півфіналу ставки на перемогу зросли в Ізраїлю. Прогнозують, що країна має всі шанси потрапити до топ-5. А от Франція поступилась місцем. Раніше пророкували, що країна буде в топ-5. Нині ж Франція на шостій сходинці.

Реклама

Ставки букмекерів після першого півфіналу "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який постійно змінюється і далеко не завжди збігається з кінцевим результатом.

Зазначимо, вже 14 травня у Відні відбудеться другий півфінал "Євробачення-2026", де визначать усіх фіналістів конкурсу. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомлятиме про найцікавіші моменти.

Поки ж пропонуємо пригадати, яким був перший півфінал конкурсу. До слова, на сцені відбулося весілля, в однієї країни виступ був схожий на номер з нацвідбору української співачки Jerry Heil, а фаворити букмекерів взагалі порушили правила, але їм це дозволили зробити.

Новини партнерів