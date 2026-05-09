Реклама

Між містами Угорщини Залаегерсег і Заласентіван посеред відкритого поля розташоване дивне кільцеве перехрестя, яке фактично не веде нікуди.

Незвичний об’єкт привернув увагу користувачів соцмереж та медіа через свій абсурдний вигляд, передає Oddity Central.

З висоти пташиного польоту перехрестя має такий вигляд, ніби його просто «скинули» посеред поля без жодного продовження дороги. Насправді ж споруда стала наслідком затримання масштабного логістичного проєкту.

Реклама

Ідею будівництва оголосили ще 2021 року. Тоді влада планувала створити поблизу Залаегерсега новий логістичний центр і контейнерний термінал компанії Metrans. Передбачалося, що через нього товари з Адріатичного моря швидко транспортуватимуть до Словаччини, Чехії та Польщі без необхідності проїзду через Будапешт.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про запуск проєкту в лютому 2021 року. Після цього місцева влада подала заявку на фінансування від Європейського Союзу для будівництва під’їзної дороги та кільцевої розв’язки до майбутнього термінала.

Кільцева дорога в Угорщині / © скриншот з відео

Уже до 2023 року кільцеве перехрестя було повністю готове. На його будівництво використали близько 1,25 мільйона євро грантових коштів ЄС.

Однак сам логістичний центр так і не почали будувати. Через три роки після старту проєкту на місці майбутнього термінала досі немає жодних активних робіт, а перехрестя продовжує стояти посеред поля без жодного практичного призначення.

Реклама

Проблема полягає ще й у тому, що контейнерний термінал має бути пов’язаний із новою залізничною лінією, але цей проєкт поки що залишається лише на етапі тендеру.

Навіть якщо будівництво колії розпочнеться найближчим часом, роботи триватимуть понад два роки. За попередніми прогнозами, залізничне сполучення може запрацювати не раніше 2029 року.

Поки ж угорське «перехрестя в нікуди» перетворилося на справжню Інтернет-дивину та потенційну туристичну атракцію.

Нагадаємо, Угорщина видворила агента розвідки РФ.

Реклама

Новини партнерів