У пенсионера забрали единственную квартиру за коммунальные долги: какая сумма стала причиной

Квартира за долги

В Киеве случай с 76-летним пенсионером Иваном Берестецким стал наглядным примером того, к чему могут привести долгие долги за жилищно-коммунальные услуги, рассказывает издание На пенсии. Из-за многолетнего игнорирования счетов и судебных решений единственная однокомнатная квартира мужчины, которой он владел с 1997 года, была арестована и выставлена на электронный аукцион СЕТАМ.

Причины ареста и сумма задолженности

Ситуация обострилась из-за конфликта с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) «Пищевик-4», который подал против пенсионера многочисленные иски. На сегодняшний день против мужчины открыто уже 14 исполнительных производств. Кроме стандартных долгов за коммуналку, значительную часть суммы составляют расходы по аварийному ремонту.

Основными статьями долга стали:

201 161 грн — стоимость ремонта сантехники и счетчиков, который ЖСК провел принудительно из-за постоянных затоплений соседей и асоциального образа жизни собственника.

22,1 тыс. грн — задолженность за содержание дома и придомовой территории.

17 тыс. грн — долг за услуги водоснабжения и водоотведения.

7,4 тыс. грн — другие коммунальные платежи.

Пенсионер отказался добровольно компенсировать эти расходы, что и привело к крайней мере — изъятие имущества.

Юридические основания для изъятия жилья

Согласно действующему законодательству Украины, государственные исполнители имеют право наложить арест на единое жилье должника, если сумма задолженности превышает 20 минимальных заработных плат (по состоянию на 2026 год это 172,9 тысяч гривен). Поскольку общая сумма претензий к Берестецкому значительно превысила этот порог, его квартира была выставлена на продажу со стартовой ценой 1 миллион 28 тысяч гривен.

Механизм возврата средств предполагает, что после реализации имущества на торгах вырученные деньги пойдут на погашение всех долгов, а остаток суммы вернут бывшему собственнику.

Изменения в законодательстве: что ждет должников сегодня

На подписи у Президента находится новый законопроект, который призван цифровизировать и упростить процедуру исполнительного производства. Основные новшества включают:

Автоматизация. Исполнители могут мгновенно получать данные об активах должников от банков и госорганов. Блокировка операций. Должники лишатся возможности продать или переоформить имущество до момента полного погашения долга. Новый лимит для изъятия жилья: Позитивным изменением для граждан является повышение предельной суммы долга, при которой могут забрать жилье, до 50 минимальных зарплат (что в 2026 году равняется 432,3 тысячи гривен).

Этот случай подчеркивает важность контроля состояния своих коммунальных счетов, ведь цифровизация исполнительной системы делает взыскание долгов неотвратимым процессом.