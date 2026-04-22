В Одесской области гражданские впервые сбили российский "Шахед": видео

Гражданские впервые сбили российский "Шахед" / © Associated Press

В Одесской области гражданские открыли сезон охоты на российские «Шахеды». И впервые самостоятельно сбили беспилотник скоростным дроном-перехватчиком. Экипаж из трех добровольцев смог отследить и уничтожить вражескую цель с помощью аппарата «Черный принц», спроектированного инженерами из Измаила.

Как бывшие футболисты и геймеры закрывают небо над Придунавьем — видел корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

«Черный принц» против российского железа

Российский «Шахед» целился по Измаильскому району, но был подбит и упал в лесополосе. Его догнал и уничтожил гражданский экипаж. Для атаки использовали экспериментальный перехватчик, разработанный местными специалистами.

«Хачик», инженер: «Это экспериментальный борт, он называется „Черный принц“. Именно таким самолетиком был поражен „Шахед“. Он достаточно быстрый, может догонять не только „Шахеды“, а и БПЛА другой модификации».

Инженер, который готовил борт к старту, — гражданин России. В свое время он переехал в Украину, женился и теперь защищает новую родину.

«У меня к россиянам такое отношение — я их сюда не звал. Защищать мою семью таким образом не надо, потому что я буду защищать и защищать очень агрессивно», — говорит «Хачик».

Экипаж добровольцев: ветеран и геймер

Штурман с позывным «Nevo» — бывший военный, который демобилизовался из-за потери конечности, но не прекратил борьбу. В ту ночь экипаж впервые вышел на дежурство.

«Nevo», штурман-оператор ДФТГ: «Нам повезло то, что он шел по такой местности, что мы его спокойно могли в любую секунду уничтожить. У нас не было никаких населенных пунктов, никакой критической инфраструктуры — был карт-бланш на свободную охоту».

Непосредственно управлял перехватчиком 22-летний оператор «Кэш», в прошлом — профессиональный футболист и геймер. Во время первой атаки его дрон едва не упал из-за турбулентности от винта «Шахеда».

«Кэш», оператор дрона-перехватчика: «Меня бросает вниз, и я думаю, что это все. Но когда есть критическая ситуация, ты падаешь не до уровня своих ожиданий, а до уровня своей подготовки. Я быстренько смог свой борт выровнять и снова зайти на ту цель. Когда произошло поражение, все прыгали и говорили: давай второй, запускай еще один!»

Технологическое «ноу-хау» и поддержка общин

Прикрывали пилотов бойцы мобильной огневой группы (МВГ), которые тоже являются добровольцами. Они используют уникальную систему наведения.

«Хантер», пулеметчик МВГ: «У нас ноу-хау, мы первые, кто работает с VR-очками. Стоит прицел тепловизионный. Плюс такого способа, что я не отвлекаюсь на посторонние предметы, а вижу только цель и только небо вокруг цели».

Местные власти признают: доверить гражданским дроны со взрывчаткой было рискованно. Теперь же, после успешного экзамена боем, добровольцев планируют поощрять финансово. Громады уже принимают программы для материально-технического обеспечения таких групп.

Работы у экипажей хватает — порты Придунавья под ежедневными атаками. Количество экипажей планируют расширять, чтобы полностью закрыть небо над стратегическими объектами.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 8:00 новости 22 апреля. Взрывы в Днепре! Громкое задержание в Одессе! Приговор суда для патрульных!