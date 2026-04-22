ТСН в социальных сетях

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 23-25 апреля

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-25 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 23–25 апреля, прогнозируется низкая солнечная активность, поэтому существенных магнитных волнений и бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, без резких колебаний, что считается благоприятным периодом как для самочувствия людей, так и для работы техники.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

