Прорыв в борьбе с «Шахедами»: Украина нашла новый способ сбивать вражеские беспилотники (видео)

Избиение российского "Шахеда" / © скриншот с видео

Украина впервые в мире применила комбинированную тактику с использованием морских и воздушных беспилотников для уничтожения российского дрона-камикадзе «Шахед».

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, отметив, что перехват совершили бойцы 412-й бригады «Немезида», передает Business Insider.

По их данным, дрон-перехватчик был запущен из беспилотного надводного аппарата. Это первый подтвержденный случай в мире, когда барражирующий боеприпас типа “Шахед” был уничтожен именно таким способом.

На обнародованном видео видно, как со специального отсека морского дрона открывается люк, после чего перехватчик стартует вверх. Далее, судя по кадрам, он приближается к цели сзади – к дрону с характерным дельтовидным крылом – после чего видео обрывается.

В Силах беспилотных систем отметили, что подобная технология открывает новые возможности для защиты украинских городов, особенно южных регионов. Значительная часть атак «Шахедов», запускаемых с территории оккупированного Крыма, проходит над акваторией Черного моря — в частности, в направлении Одессы и Николаева.

Украинский производитель дронов Wild Hornets подтвердил, что в операции использовался перехватчик Sting.

«Каждый день мы вместе с военными внедряем новые решения, которые изменяют ход войны», — отметил представитель компании.

Новая тактика фактически объединяет два ключевых инструмента современной войны: морские беспилотники, уже доказавшие эффективность против кораблей, и воздушные перехватчики, используемые для борьбы с «Шахедами».

Оба направления активно развивались в Украине из-за ограниченных ресурсов. В частности, из-за отсутствия полноценного флота для противодействия Черноморскому флоту РФ и высокой стоимости использования традиционных систем ПВО против массированных атак более дешевых дронов-камикадзе.

Сочетание этих технологий позволяет создать более экономически эффективную систему противодействия воздушным угрозам.

На этом фоне опыт Украины уже вызывает интерес за границей. В частности, на Ближнем Востоке ищут эффективные способы защиты от иранских дронов, особенно в районе Ормузского пролива, где в последнее время возросла напряженность.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы делиться наработанным опытом с партнерами, подчеркнув многолетнюю практику противодействия как российским, так и иранским беспилотникам.

Таким образом новая тактика может стать не только элементом обороны Украины, но и повлиять на подходы к современной войне в мире.

Ранее в Украине зафиксирован первый случай успешного перехвата реактивного беспилотника типа "Шахед" силами частной ПВО. Событие произошло в Харьковской области, где враждебная цель пыталась атаковать инфраструктурные объекты на сверхвысокой скорости.

Также напомним, что Украина разработала систему РЭБ «Лима», которая стала эффективным инструментом в борьбе с российскими «Кинжалами». Только за первые три месяца 2026 года комплекс обезвредил 26 таких ракет, а всего с начала эксплуатации — 58 единиц.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что Швеция передаст Украине современные мощные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они предназначены для эффективной борьбы с беспилотниками типа Шахед и другими воздушными угрозами.