Украина отправляет роботов на поле боя вместо военных — CNN
Украинские военные используют роботизированные системы для штурмов, эвакуации и разведки, минимизируя риски для людей.
Украина все активнее применяет роботизированные системы на фронте, заменяя ими военных в наиболее опасных операциях. Наземные дроны и беспилотники уже не только помогают разведке или доставке, но и участвуют в штурмах позиций противника.
Об этом говорится в материале CNN.
Один из таких случаев произошел прошлым летом: украинские силы смогли захватить позицию врага без всякого выстрела. Российские военные сдались, когда их оцепили наземные работы и дроны, управляемые оператором на расстоянии.
Первый случай в истории
По словам командира подразделения Николая «Макара» Зинкевича, это может быть первый случай в истории, когда позицию захватили без участия пехоты исключительно с помощью роботизированных систем.
Сегодня подобные операции становятся привычной практикой. Первоначально наземные дроны использовались преимущественно для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, однако теперь их все чаще привлекают к боевым действиям.
Эксперты отмечают, что наземные работы обладают рядом преимуществ: их сложнее выявить, они могут работать в любую погоду, перевозить большие грузы и дольше оставаться в строю.
Один из примеров эффективности — робот с пулеметом, удерживавший позицию в течение 45 дней, требуя лишь минимального обслуживания и подзарядки каждые два дня.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за последние три месяца дроны и работы выполнили более 22 тысяч миссий, фактически спас тысячи жизней.
«Жизнь человека бесценна, а работы не кровоточат», — объясняют украинские военные логику такого подхода.
В условиях, когда у России есть численное преимущество, Украина делает ставку на технологии. По словам военных, в планах уже в этом году заменить до трети пехоты роботизированными системами.
Параллельно страна активно развивает производство дронов и сотрудничает с партнерами, обмениваясь опытом и технологиями в обмен на военную помощь.
Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, окончательное решение на поле боя, отмечают военные, должно оставаться за человеком.
В то же время, эксперты считают: опыт Украины уже сейчас формирует новую модель ведения войны, где ключевую роль будут играть именно технологии.