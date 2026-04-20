Почему Украина не может восстановить собственное ядерное оружие и космическую программу: известный физик объяснил

Михаил Высоцкий

Восстановление собственной космической программы и создание ядерного оружия в настоящее время нереалистично для Украины из-за отсутствия необходимых технологий, ресурсов и финансирования.

Об этом доцент КНУ им. Тараса Шевченко и популярный блоггер Михаил Высоцкий в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал.

Без спутников война будущего невозможна

По словам ученого, ранее у Украины были мощные ракетные и космические разработки, однако сейчас восстановить их самостоятельно практически невозможно.

«Были у нас мощные свои ракеты, были у нас свои собственные космонавты, были у нас разработки, спутник, морской старт, позволявший запускать ракеты. Ну, есть то, что имеем», — рассказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что современные войны в значительной степени зависят от доступа к информации из космоса.

«Без космической разведки, без того чтобы увидеть что-то в спутниках, война будущего абсолютно невозможна. Потому что война будущего — это информационная война, и тот, кто знает больше, побеждает», — отметил физик.

По его словам, государство, не имеющее возможности видеть действия противника, оказывается в уязвимом положении.

«Ослепленная система, система, которая не будет видеть противника, автоматически проигрывает», — пояснил он.

Почему восстановить космическую программу сейчас нереально

Физик считает, что создание собственных спутников и полноценной космической программы является чрезвычайно сложной задачей для Украины.

«Запустить свои спутники сейчас, восстановить свою космическую программу для Украины абсолютно нереально. Это все равно что сделать свое ядерное оружие. У нас нет ни таких возможностей, ни таких технологий, ни людей, ни денег», — подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что единственным реалистичным путем есть сотрудничество с международными партнерами.

«Единственное, что остается — сотрудничать с Европой, с Соединенными Штатами, как-то запускать общие спутники, потому что свое собственное, ну, потеряли», — отметил физик.

Проблема не в Уране, а в технологиях его обогащения

По словам ученого, у Украины есть собственные запасы урана, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

«Уран у нас есть. У нас с ураном проблем нет. В Украине добывают свой уран, но проблема в том, что с тем ураном что-то нужно делать дальше», — рассказал Высоцкий.

Он объяснил, что главной сложностью является процесс обогащения урана, требующий чрезвычайно сложных и дорогостоящих технологий.

«Проблема с ураном — это его обогащение. Обычный природный уран содержит несколько изотопов. Из них, если мы говорим о ядерном оружии, нам нужен только один уран-235», — отметил физик.

Ученый подчеркнул, что технология разделения изотопов чрезвычайно дорогая и сложная.

«Чтобы разделить этот уран на разные изотопы, которые химически абсолютно одинаковы, нужна столь сложная, столь дорогостоящая и длительная технология, что восстановить сейчас эту технологию у нас нет никакой возможности», — пояснил он.

Мир внимательно контролирует распространение ядерных технологий

Физик также отметил, что ведущие страны мира тщательно контролируют появление новых ядерных государств.

«Я думаю, на самом деле, что никто это особенно Украине и не позволит, потому что ведущие страны мира достаточно тщательно следят, чтобы новые страны не вошли в круг ядерных государств», — подчеркнул Высоцкий.

Он напомнил, что ранее у Украины уже были значительные запасы обогащенного урана, которые впоследствии были переданы Соединенным Штатам.

«Когда-то давно в Украине было много обогащенного урана. Когда-то в Харькове был этот обогащенный уран в большом количестве в Харьковском физико-техническом институте. Но потом американцы сказали: 'А зачем вам этот обогащенный уран? А вы дайте-ка вы его нам. Ну и Украина весь свой обогащенный уран, который там был, который использовался для исследований, совершенно добровольно отдала Соединенным Штатам Америки. Почти ничего не получив взамен», — подытожил он.

