Зеленский объяснил, ожидать ли извинения от России после войны и что важнее
Президент Зеленский назвал условия, при которых Украина сможет говорить о примирении с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу будущих извинений России перед Украиной. Он подчеркнул, что ключевым условием любого урегулирования является ответственность виновных в соответствии с международным правом и полное возмещение ущерба.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью, транслируемом телемарафоном «Единые новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли россияне извиняться в будущем, Зеленский отметил, что из-за полномасштабного характера войны процесс примирения будет крайне сложным.
Там сложнее. Сложнее, потому что война. Полномасштабная война. Простить сложно. И нужно, чтобы мы говорили не о прощении, а о справедливости», — заявил президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что правосудие должно охватывать как наказание за преступные приказы, так и экономическое возмещение ущерба.
«Люди, которые предоставляли такие преступные приказы, должны соответствовать согласно международному праву, согласно законодательству. Второе — это, безусловно, возмещение. Извиняться будут следующие политики. А эти политики, я уверен, что не будут», — заявил президент.
По словам главы государства, преодоление политики ненависти в российском обществе станет продолжительным процессом. А дальнейшие перспективы напрямую зависят от результатов боевых действий.
«И, безусловно, все будет зависеть от того, а как закончится эта война», — подытожил Зеленский.
