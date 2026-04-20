Зеленский объяснил, ожидать ли извинения от России после войны и что важнее

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу будущих извинений России перед Украиной. Он подчеркнул, что ключевым условием любого урегулирования является ответственность виновных в соответствии с международным правом и полное возмещение ущерба.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью, транслируемом телемарафоном «Единые новости».

Отвечая на вопрос о том, будут ли россияне извиняться в будущем, Зеленский отметил, что из-за полномасштабного характера войны процесс примирения будет крайне сложным.

Там сложнее. Сложнее, потому что война. Полномасштабная война. Простить сложно. И нужно, чтобы мы говорили не о прощении, а о справедливости», — заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что правосудие должно охватывать как наказание за преступные приказы, так и экономическое возмещение ущерба.

«Люди, которые предоставляли такие преступные приказы, должны соответствовать согласно международному праву, согласно законодательству. Второе — это, безусловно, возмещение. Извиняться будут следующие политики. А эти политики, я уверен, что не будут», — заявил президент.

По словам главы государства, преодоление политики ненависти в российском обществе станет продолжительным процессом. А дальнейшие перспективы напрямую зависят от результатов боевых действий.

«И, безусловно, все будет зависеть от того, а как закончится эта война», — подытожил Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Украина обратилась в Турцию за помощью в организации встречи президента Зеленского и диктатора Путина, с возможным участием турецкого и американского лидеров Эрдогана и Трампа.

Война в Украине окончательно перешла в эру боевых роботов, превращая российское превосходство в живой силе в ее главную слабость.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заметно «сбавил обороты» в освещении войны против Украины, пытаясь избегать публичных выступлений на фоне пробуксовки российской армии.