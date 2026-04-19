Переговоры с РФ: Украина обратилась к Турции за помощью — что просит
По словам Сибиги, Киев хочет привлечь Трампа и Эрдогана, чтобы закончить войну.
Украина обратилась к Турции за помощью в организации встречи президента Зеленского и диктатора Путина с возможным участием турецкого и американского лидеров Эрдогана и Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью «Укринформу».
Сибига считает, что у Турции есть возможности делать «действительно беспрецедентные, уникальные достижения в дипломатии».
«Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны. И это нужно учитывать и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в окончании российской агрессии», — сказал министр.
По его словам, украинская сторона обратилась к Турции, рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа.
«Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения. Мы надеемся на роль Турции, которая может сыграть и ускорить мирный процесс», — подытожил Сибига.
