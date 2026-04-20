Путин пошел в "режим тишины": почему диктатор резко прекратил говорить о войне в 2026 году

Российский диктатор Владимир Путин заметно «сбавил обороты» в освещении войны против Украины, пытаясь избегать публичных выступлений на фоне пробуксовки российской армии.

Об этом пишет российский оппозиционный проект «Можем объяснить».

Отмечается, что с начала 2026 года Путин провел лишь одно мероприятие, непосредственно касающееся войны против Украины. Это было совещание по повышению эффективности использования военной техники в ходе так называемой «Специальной военной операции» (пропагандистский термин для обозначения войны против Украины) 6 марта. Описание этого совещания поместилось в два коротких абзаца.

Журналисты обратили внимание на то, что в 2025 году Путин вел себя иначе. С 20 ноября и до конца 2025 года российский диктатор провел не менее 6 мер с участием военных. Также он трижды посещал командные пункты воюющих в Украине группировок, дважды советовался о ситуации «в зоне СВО».

Кроме того, на пресс-подходах 27 ноября и 2 декабря 2025 Путин подробно комментировал ситуацию на фронте. С обсуждения войны началась и «прямая линия», затем на ней выступил военный, напомнили журналисты.

Также журналисты отметили, что многие отчеты российских генералов о «победах» в Украине оказались фейками. Например, 20 ноября 2025 года Путину доложили о якобы «захвате» Купянска в Харьковской области, куда он даже пригласил иностранных журналистов. Президент Украины Владимир Зеленский позже опроверг эту информацию, приехав в город. Уже в конце марта ВСУ окончательно взяли под контроль центр Купянска.

Журналисты подчеркнули, что снижение публичной активности Путина по теме войны происходит на фоне замедления российского наступления. По данным проекта DeepState, за почти четыре месяца 2026 года оккупанты захватили всего 623 кв. километры территории Украины, в то время как в ноябре и декабре 2025 года они заняли 928 кв. километров украинской территории.

Напомним, издание Bild писало о том, что империя Владимира Путина переживает едва ли не самые тяжелые времена за последние десятилетия. Впервые за долгие годы вертикаль власти кремлевского диктатора дала серьезную трещину: даже самые верные сторонники начинают дистанцироваться от режима, а внутри правительства разгорелась ожесточенная борьба за влияние. Главным триггером недовольства стала тотальная интернет-цензура и блокировка популярных платформ.

По информации издания, российские компании массово бьют тревогу. Жесткие ограничения и попытки заблокировать Telegram фактически парализовали внутреннюю коммуникацию. Бизнес рушится, платежные системы выходят из строя, а цифровая инфраструктура страны становится неуправляемой. Даже лояльные к власти блоггеры больше не могут молчать, поскольку цензура затронула их прямые интересы.

В Bild утверждают, Кремль пытается успокоить нацию, утверждая, что ограничения необходимы для «безопасности в условиях войны». Однако, поскольку конца боевым действиям не видно, привыкшее к запретам российское общество оказалось не готовым к такому уровню изоляции.