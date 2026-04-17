Кремль начал репрессии против собственных пропагандистов: дошло до "самоубийств" - ISW

Кремль опасается, что «военкоры» могут создать в России прототип гражданского общества.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«Высокопоставленные чиновники России якобы продолжают репрессировать провоенных деятелей информационного пространства, которых Кремль не может цензурировать или кооптировать в рамках более широких усилий по консолидации информационного пространства под контролем Кремля», — говорится в отчете.

Аналитики также пишут, что администратор российского ультранационалистического аккаунта милблогера «Воевода вещает» и бывший пилот российского боевого вертолета Алексей Земцов опубликовал 15 апреля видео, в котором он заявляет, что если видео появится в Интернете, то его «больше нет» и что он «воспользуется своей последней офицерской честью», то есть намеревался покончить жизнь самоубийством.

Земцов утверждал в столкнувшемся с цензурой видео со стороны российского военного командования. По его словам, российские власти преследовали его по обвинению в дискредитации российских военных за жалобу на комплект, который он получил после перевода в штурмовое подразделение, и что он «не может вынести такого позора». Однако многие российские источники утверждают, что по состоянию на 16 апреля Земцов все еще жив.

Другой российский милблогер, сосредотачивающийся на вопросах российской авиации, ответил Земцову и заявил, что российское военное командование пыталось подавить инакомыслие с помощью репрессивных методов, распространенных в военном деле, включая собственный канал милблогера.

Напомним, Россия становится еще более авторитарным государством, а в планах Кремля еще большее закручивание гаек. И тому подтверждением является не только расширение полномочий силовых структур РФ, но и усилия восстановления в стране советской системы цензуры.

В России в последние недели усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения и даже части прокремлевских сред.

По данным социологов, уровень доверия к президенту Владимиру Путину снизился с 76% до 71% на фоне ограничения доступа к мессенджеру Telegram и другим информационным ресурсам. В то же время сообщается о критике действий властей со стороны российских пропагандистов и военных блогеров, жалующихся на проблемы со связью и неэффективность расходов.