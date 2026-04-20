В Украине вводят электронную очередь для пересечения границы: как и когда будет работать (фото)

Расширение системы позволит не только уменьшить физические очереди на пунктах пропуска, но и значительно усилит контроль за безопасностью и законностью перевозок благодаря интегрированным государственным реестрам, отметили в министерстве.

В Украине вводят электронную очередь для пересечения границы: как и когда будет работать (фото)

Цифровизация украинских границ выходит на новый уровень. Сервис «єЧерга» готовится к масштабному обновлению, которое коснется как обычных путешественников, так и профессиональных перевозчиков.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Главная новость: легковые авто становятся в очередь онлайн

В июне планируется запуск электронной очереди для частных легковых автомобилей. Это положит конец неопределенности и многочасовому ожиданию «вслепую» перед пунктами пропуска.

Что следует знать водителям

Записаться на пересечение границы можно будет через приложение «Дія», официальный сайт или мобильное приложение «єЧерга».

Сервис будет открыт как для граждан Украины, так и для иностранных гостей.

Одним из новшеств станет автоматическая проверка наличия страхового полиса «Зеленая карта». Эта функция будет работать для всех видов транспорта.

Приоритеты для бизнеса и грузовых перевозок

Параллельно с открытием сервиса для легковушек министерство совершенствует функционал для коммерческого сектора.

Система станет более прозрачной благодаря интеграции с таможенными документами Т1 и книжками МДП.

Отдельные преимущества получат авторизованные экономические операторы — для них проезд будет максимально быстрым.

На сегодняшний день через «єЧергу» уже осуществлено более трех миллионов успешных пересечений границы грузовиками и автобусами.

«Мы стремимся сделать украинскую границу максимально прогнозируемой. Никаких хаотичных очередей — только четкий тайминг, удобство в смартфоне и полная прозрачность процесса», — говорится в сообщении.

