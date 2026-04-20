Почему война в Украине обязательно закончится: физик дал научное обоснование

Война в Украине не может продолжаться вечно, ведь любой процесс в мире имеет свое начало и завершение. Это объясняется фундаментальными законами физики, относящимися ко всем явлениям — от естественных до общественных.

Об этом доцент КНУ им. Тараса Шевченко и популярный блоггер Михаил Высоцкий рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Любой процесс имеет свой конец

По словам ученого, с точки зрения физики не существует явлений, которые могут продолжаться бесконечно. Это касается и войны, являющейся неравновесным процессом.

«Нет, такого не может быть. Любой неравновесный процесс всегда имеет свое завершение. Вечных процессов не бывает. Вечным может быть только существование космоса, хотя и оно тоже не вечно. Космос когда-нибудь все равно погибнет», — объяснил Высоцкий.

Он отметил, что даже если людям кажется, что определенные события продолжаются очень долго, это только субъективное восприятие.

«Не существует с точки зрения физики ни одного процесса, который может длиться вечно. Любой процесс всегда имеет свое начало. У любого процесса всегда есть свой конец», — отметил физик.

Ничего вечного не существует

Ученый добавил, что продолжительность любого явления зависит от условий, но завершение неизбежно.

«И даже если нам кажется, что определенный процесс продолжается вечно и вечно будет продолжаться, это субъективное наше наблюдение, это субъективное наше чувство, как находящихся внутри», — рассказал Высоцкий.

В то же время, он подчеркнул, что эта закономерность касается как негативных, так и положительных событий.

«К счастью, ничего вечного не бывает. К счастью, все плохое когда-нибудь закончится. Ну, к сожалению, и хорошее тоже когда-нибудь закончится. Поэтому вечного ничего не может быть», — подытожил он.

