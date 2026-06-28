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Третья победа подряд: Аргентина с голом Месси обыграла Иорданию на ЧМ-2026
Лионель обновил свой рекорд по количеству забитых мячей на Мундалях.
Сборная Аргентины обыграла команду Иордании в матче заключительного третьего тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 1:3.
Аргентинцы открыли счет на 19-й минуте встречи — Джованни Ло Чельсо забил гол прямым ударом со штрафного.
На 31-й минуте подопечные Лионеля Скалони укрепили свое преимущество в счете — Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.
На старте второго тайма Иордания сократила отставание — на 55-й минуте результативным ударом отличился Муса Тамари.
На 60-й минуте при счете 2:1 в пользу своей команды на поле вышел капитан аргентинской сборной Лионель Месси, который заменил Лаутаро Мартинеса.
На 80-й минуте Месси забил прямым ударом со штрафного и таким образом обновил собственный рекорд по количеству голов на Мундалях — 19.
В другом матче третьего тура этого квартета сборные Алжира и Австрии разошлись боевой ничьей (3:3).
Аргентина (9 очков) выиграла группу J, Австрия (4 балла) заняла второе место, Алжир (4 пункта) финишировал третьим — все три сборные вышли в плей-офф. Иордания (0) стала последней и завершила выступления на Мундиале.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест вышли в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.