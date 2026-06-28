Три знака Зодиака, которым сегодня нужно переходить от слов к делу

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Правда, касается это только тех поступков, решение у которых уже принято, от работы над остальными желательно воздержаться — сегодня выбирать один вариант из нескольких нежелательно.

Сегодня, 28 июня, принимать важные решения не стоит предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них — у кого они уже приняты — нужно переходить от слов к делу.

Близнецы

Близнецам, которые любят говорить, но не очень любят что-либо делать, в этот день очень важно поменять эти процессы местами: пришла пора прекратить разговоры и сделать хотя бы один — первый и очень важный — шаг, по направлению к важной цели, преимущественно личного характера.

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Рак

Ракам, которые являются самым нерешительным знаком Зодиака, очень важно не столько двигаться вперед, сколько не сдавать назад. Так, решив воплощать в жизнь какую-то профессиональную идею, им необходимо подвигаться к цели пусть и медленно, но только вперед — е отступая.

Водолей

Водолеям, которые давно вынашивают какую-то — важную для них — идею, которая не обязательно должна быть профессинальной — не менее важно решать серьезные бытовые и хозяйственные вопросы, необходимо решительно переходить от слов к активным действиям по ее реализации.

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