Курс валют на воскресенье, 28 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в воскресенье, 28 июня. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 28 июня. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро прибавил в цене на 4 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 44,92 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,87 (+1 коп.).

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 29 июня. После выходных гривна по отношению к евро и злотому.

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