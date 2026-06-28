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Курс валют на воскресенье, 28 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 28 июня. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро прибавил в цене на 4 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 44,92 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,87 (+1 коп.).
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 29 июня. После выходных гривна по отношению к евро и злотому.
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