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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Галета с черешней: простой рецепт французской выпечки

Это французский открытый пирог на основе песочного теста с сочной начинкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Галета с черешней

Галета с черешней / © Credits

Готовится очень быстро и просто и не требует особых навыков. Подайте к кофе или чаю.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • сливочное масло — 100 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • сахар — 2 ст л;

  • вода холодная — 5 ст л;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • черешня — 500 гр;

  • крахмал кукурузный — 2 ч л;

  • сахар — 3 ст л.

Приготовление:

  1. Смешайте просеянную муку с сахаром и солью, добавьте охлажденное сливочное масло и перетрите руками в крошку, влейте воду, быстро замесите тесто, скатайте в шар и отправьте его в холодильник на 20-30 минут.

  2. Черешню помойте, удалите косточки, всыпьте сахар, крахмал и перемешайте.

  3. Раскатайте тесто на пергаменте в круг, в центр выложите ягоды, отступая от края 3-4 сантиметра, загните края теста слегка на начинку, формируя красивые складки. Края теста смажьте взбитым яйцом.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, чтобы края подрумянились.

Советы:

  • Сахар в черешню положите по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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