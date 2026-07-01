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Галета с черешней: простой рецепт французской выпечки
Это французский открытый пирог на основе песочного теста с сочной начинкой.
Готовится очень быстро и просто и не требует особых навыков. Подайте к кофе или чаю.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
сливочное масло — 100 гр;
яйца куриные — 1 шт;
сахар — 2 ст л;
вода холодная — 5 ст л;
соль — щепотка.
Для начинки:
черешня — 500 гр;
крахмал кукурузный — 2 ч л;
сахар — 3 ст л.
Приготовление:
Смешайте просеянную муку с сахаром и солью, добавьте охлажденное сливочное масло и перетрите руками в крошку, влейте воду, быстро замесите тесто, скатайте в шар и отправьте его в холодильник на 20-30 минут.
Черешню помойте, удалите косточки, всыпьте сахар, крахмал и перемешайте.
Раскатайте тесто на пергаменте в круг, в центр выложите ягоды, отступая от края 3-4 сантиметра, загните края теста слегка на начинку, формируя красивые складки. Края теста смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, чтобы края подрумянились.
Советы:
Сахар в черешню положите по своему вкусу.