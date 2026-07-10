Шоколадный мусс / © Credits

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Когда хочется эффектного десерта без сложных технологий, шоколадный мусс — беспроигрышный вариант. Фудблогер Zofia Selimi рассказала о рецепте, который готовится всего из двух основных ингредиентов, а результат — воздушный, бархатистый и насыщенный шоколадным вкусом.

Его можно приготовить заранее и оставить в холодильнике до подачи — идеальное решение для праздничного ужина, романтического свидания или уютного семейного вечера. Главный секрет — качественный шоколад, хорошо охлажденные сливки и немного терпения.

Ингредиенты

Для мусса

шоколад (темный или молочный — на ваш вкус) — 200 г

сливки для взбивания — 400 мл

ванильный сахар — 2 ч. л.

Для подачи

сливки — 200 мл

мелко нарезанные фисташки — 1–2 ст. л.

свежая малина или другие ягоды

Приготовление

Разбейте или нарежьте шоколад на небольшие кусочки и растопите на водяной бане до однородной, гладкой консистенции. После этого дайте шоколаду полностью остыть. Тем временем взбейте сливки вместе с ванильным сахаром до мягких пиков. Важно не переусердствовать, сливки должны оставаться нежными и воздушными. Добавьте остывший растопленный шоколад к взбитым сливкам и очень осторожно перемешайте лопаткой до однородности. Делайте это медленными движениями, чтобы мусс не потерял свою легкую, воздушную текстуру. Готовую массу разложите по креманкам или порционным стаканчикам и поставьте в холодильник как минимум на 1–2 часа. За это время мусс стабилизируется и приобретет идеальную консистенцию.

Перед подачей украсьте десерт слегка взбитыми сливками, свежей малиной и мелко нарезанными фисташками.

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Этот шоколадный мусс доказывает, что для изысканного десерта не нужен длинный список ингредиентов. Всего лишь шоколад, сливки и несколько простых шагов — и на столе появляется нежный, воздушный десерт с насыщенным вкусом.

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