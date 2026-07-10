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Рецепт нежного шоколадного мусса из двух ингредиентов — оригинальный рецепт
Есть десерты, которые выглядят так, будто над ними работал профессиональный кондитер, хотя на самом деле для их приготовления не требуется много времени или длинного списка ингредиентов. Именно таким и является этот шоколадный мусс.
Когда хочется эффектного десерта без сложных технологий, шоколадный мусс — беспроигрышный вариант. Фудблогер Zofia Selimi рассказала о рецепте, который готовится всего из двух основных ингредиентов, а результат — воздушный, бархатистый и насыщенный шоколадным вкусом.
Его можно приготовить заранее и оставить в холодильнике до подачи — идеальное решение для праздничного ужина, романтического свидания или уютного семейного вечера. Главный секрет — качественный шоколад, хорошо охлажденные сливки и немного терпения.
Ингредиенты
Для мусса
шоколад (темный или молочный — на ваш вкус) — 200 г
сливки для взбивания — 400 мл
ванильный сахар — 2 ч. л.
Для подачи
сливки — 200 мл
мелко нарезанные фисташки — 1–2 ст. л.
свежая малина или другие ягоды
Приготовление
Разбейте или нарежьте шоколад на небольшие кусочки и растопите на водяной бане до однородной, гладкой консистенции.
После этого дайте шоколаду полностью остыть.
Тем временем взбейте сливки вместе с ванильным сахаром до мягких пиков. Важно не переусердствовать, сливки должны оставаться нежными и воздушными.
Добавьте остывший растопленный шоколад к взбитым сливкам и очень осторожно перемешайте лопаткой до однородности. Делайте это медленными движениями, чтобы мусс не потерял свою легкую, воздушную текстуру.
Готовую массу разложите по креманкам или порционным стаканчикам и поставьте в холодильник как минимум на 1–2 часа. За это время мусс стабилизируется и приобретет идеальную консистенцию.
Перед подачей украсьте десерт слегка взбитыми сливками, свежей малиной и мелко нарезанными фисташками.
Этот шоколадный мусс доказывает, что для изысканного десерта не нужен длинный список ингредиентов. Всего лишь шоколад, сливки и несколько простых шагов — и на столе появляется нежный, воздушный десерт с насыщенным вкусом.