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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
248
Время на прочтение
2 мин

Рецепт нежного шоколадного мусса из двух ингредиентов — оригинальный рецепт

Есть десерты, которые выглядят так, будто над ними работал профессиональный кондитер, хотя на самом деле для их приготовления не требуется много времени или длинного списка ингредиентов. Именно таким и является этот шоколадный мусс.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шоколадный мусс

Шоколадный мусс / © Credits

Когда хочется эффектного десерта без сложных технологий, шоколадный мусс — беспроигрышный вариант. Фудблогер Zofia Selimi рассказала о рецепте, который готовится всего из двух основных ингредиентов, а результат — воздушный, бархатистый и насыщенный шоколадным вкусом.

Его можно приготовить заранее и оставить в холодильнике до подачи — идеальное решение для праздничного ужина, романтического свидания или уютного семейного вечера. Главный секрет — качественный шоколад, хорошо охлажденные сливки и немного терпения.

Ингредиенты

Для мусса

  • шоколад (темный или молочный — на ваш вкус) — 200 г

  • сливки для взбивания — 400 мл

  • ванильный сахар — 2 ч. л.

Для подачи

  • сливки — 200 мл

  • мелко нарезанные фисташки — 1–2 ст. л.

  • свежая малина или другие ягоды

Приготовление

  1. Разбейте или нарежьте шоколад на небольшие кусочки и растопите на водяной бане до однородной, гладкой консистенции.

  2. После этого дайте шоколаду полностью остыть.

  3. Тем временем взбейте сливки вместе с ванильным сахаром до мягких пиков. Важно не переусердствовать, сливки должны оставаться нежными и воздушными.

  4. Добавьте остывший растопленный шоколад к взбитым сливкам и очень осторожно перемешайте лопаткой до однородности. Делайте это медленными движениями, чтобы мусс не потерял свою легкую, воздушную текстуру.

  5. Готовую массу разложите по креманкам или порционным стаканчикам и поставьте в холодильник как минимум на 1–2 часа. За это время мусс стабилизируется и приобретет идеальную консистенцию.

Перед подачей украсьте десерт слегка взбитыми сливками, свежей малиной и мелко нарезанными фисташками.

Этот шоколадный мусс доказывает, что для изысканного десерта не нужен длинный список ингредиентов. Всего лишь шоколад, сливки и несколько простых шагов — и на столе появляется нежный, воздушный десерт с насыщенным вкусом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
248
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