Джессика Альба в бикини понежилась на солнце с бойфрендом-красавчиком и очаровала романтикой

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

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Голливудская актриса Джессика Альба отправилась в Италию вместе со своим младшим на 12 лет бойфрендом, актером Дэнни Рамиресом.

Возлюбленные устроили романтический отпуск на побережье Тирренского моря и поделились атмосферными кадрами совместного отдыха. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию кадров из тосканского городка Порто-Эрколе и очаровала морской атмосферой.

На обнародованных фото 45-летняя Альба позирует в коричневом бикини на пляже, в то время как ее 33-летний избранник загорает рядом без рубашки. Также актриса показала, как они отдыхают на яхте, читают книги возле воды, любуются морскими пейзажами и проводят романтические вечера в местных ресторанах.

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Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Серию фото знаменитость подписала коротко: «Ciao, Italy».

Отметим, что роман Джессики Альбы и Дэнни Рамиреса длится уже около года. Впервые официально подтвердили отношения, появившись вместе на благотворительном вечере осенью 2025 года. С тех пор возлюбленные не скрывают чувств и чаще делятся общими моментами в соцсетях.

К слову, в начале 2025 года Джессика Альба рассталась с кинопродюсером Кэшем Уорреном после многолетнего брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей — дочерей Онор и Гейвен и сына Хейса.

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