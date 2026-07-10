Как избавиться от сырости перед входной дверью / © www.freepik.com/free-photo

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В странах Северной Европы бытовые привычки часто удивляют своей простотой. Одна из них — подкладывать обычную газету или другую бумагу под входной коврик. На первый взгляд это кажется странным и даже устаревшим решением, однако такой способ все еще активно используют во многих домах Финляндии, Швеции и Норвегии. Секрет заключается в том, что бумага помогает бороться с лишней влагой, которая ежедневно попадает в дом вместе с обувью. Благодаря этому напольное покрытие остается сухим и служит гораздо дольше.

Почему газету кладут именно под входной коврик

Даже качественный коврик задерживает только часть воды, снега, песка и грязи. Значительное количество влаги проходит через него и накапливается между ковриком и полом.

Если такая ситуация повторяется ежедневно, постоянная сырость может повлиять на покрытие. Особенно это касается ламината, паркета, деревянных полов и материалов на основе древесины. Со временем могут появиться неприятный запах, деформация покрытия или даже очаги плесени.

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Газета прекрасно впитывает лишнюю воду, поэтому становится своеобразным природным абсорбентом, защищающим пол от избыточной влаги.

Бумага помогает вовремя заметить проблему

Этот простой способ имеет еще одно полезное преимущество. Газета под ковриком становится своеобразным индикатором состояния прихожей.

Если бумага быстро намокает, это означает, что в дом попадает много влаги. Если она темнеет, желтеет или начинает терять форму, ее пора заменить. Когда газета становится мокрой даже в сухую погоду, это может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении, которую следует устранить.

Таким образом, можно вовремя заметить проблему еще до появления неприятного запаха или повреждения пола.

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В чем заключается скандинавский подход к бытовым вещам

Жители северных стран известны своей любовью к практическим и недорогим решениям. Они пытаются предотвращать проблемы, а не тратить средства на дорогостоящий ремонт.

Поэтому у входа часто используют сразу несколько способов защиты дома от грязи и воды. Кроме входного коврика, устанавливают резиновые или деревянные подставки для обуви, регулярно проветривают помещение, а под коврик кладут бумажную подложку, поглощающую излишнюю влагу.

Такой подход помогает поддерживать чистоту без сложных и дорогостоящих решений.

Что можно положить под коврик вместо газеты

Если газет под рукой нет, можно воспользоваться другими материалами, хорошо впитывающими воду.

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Для этого подойдут старые журналы, упаковочная бумага, несколько слоев картона или любая плотная бумага без глянцевого покрытия. Главное, периодически ее менять, особенно в сезон дождей, снега или слякоти.

В холодное время года такую подложку желательно обновлять примерно раз в неделю, а в сухой сезон значительно реже.

Почему этот лайфхак стоит попробовать

Газета под ковриком не нуждается в финансовых затратах, но может принести ощутимую пользу. Она помогает уменьшить количество влаги у входа, защищает напольное покрытие, предотвращает появление затхлого запаха и делает уборку проще.

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