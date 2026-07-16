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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США ввели нові санкції проти РФ: яка причина

До санкційного списку потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін і Марія Селіна, а також московська компанія Avratek.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор США

Прапор США / © Getty Images

У середу, 15 липня, США оголосили про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до постачання зброї Ірану.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

У Міністерстві фінансів США зазначили, що обмеження введено в межах заходів проти мережі, яка, за версією американської влади, забезпечувала постачання озброєння іранським військовим.

До санкційного списку потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін і Марія Селіна, а також московська компанія Avratek.

Крім того, санкції запроваджено проти громадян Ірану та Італії Бехруза Намазі й Дунії Еттаїб, іранської компанії Nika Jet Company, а також нігерійської компанії Vanguard Tactical Supply.

Запроваджені обмеження передбачають блокування активів, що перебувають у юрисдикції США, а також заборону для американських фізичних і юридичних осіб здійснювати будь-які фінансові чи комерційні операції з особами та компаніями, включеними до санкційного списку.

Раніше повідомлялося, що російський фондовий ринок різко прискорив падіння, а індекс Московської біржі під час торгів знизився до найнижчого рівня від грудня 2022 року.

Ми раніше інформували, що США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них.

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Дата публікації
Кількість переглядів
476
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