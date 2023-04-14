Даша Квиткова показалась на прогулке с экс-мужем Никитой Добрыниным

Бывшие вместе прогуливались с сыном.
Блогерша Даша Квиткова показалась со своим бывшим мужем, телеведущим Никитой Добрыниным.
Кадрамы с "эксом" блогерша поделилась в сторис в Instagram. Экс-супруги вместе со своим сыном Львом отправились на прогулку в парк.
"Выехали прогуляться в парк", — подписала кадры Квиткова.
Знаменитые родители играли вместе с сынишкой на площадке и в песочнице. На фото Даша показала бывшего мужа рядом со Львом со спины.
Отметим, что после разрыва Квиткова и Добрынин сохранили дружеские отношения. Экс-супруги поддерживают связь ради своего сына и пытаются не травмировать ребенка собственными недоразумениями.
Добрынин и Квиткова прожили в браке два года и даже успели обвенчаться, однако в начале 2023 года они объявили, что больше не вместе.
Напомним, что на днях Даша Квитка рассказала, готова ли к новым отношениям после развода и о каком мужчине мечтает.
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