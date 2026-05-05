"Интерпайп" разработал новый дизайн колесной пары для вагоностроителя в Северной Европе

Как сообщает компания, колесная пара ULT35 из собственной линейки ULTIMATE была разработана R&D-специалистами "Интерпайпа" специально для вагонов, предназначенных для тяжелых перевозок. Новый продукт выдерживает максимальную нагрузку на ось до 35 тонн, что значительно выше привычных для грузового сегмента 20-25 тонн.

Вагоны с нагрузкой на ось в 35 тонн используют в ограниченном количестве стран для специализированного назначения, ведь повышенный вес нуждается в усиленной железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, значительно более высокие требования предъявляются и к колесам и осям с точки зрения прочности и износостойкости.

«Этот дизайн станет новым стандартом для нашего постоянного партнера – шведского вагоностроителя, специализирующегося на тяжелых вагонах. Колесная пара разработана именно для 35 тонн, однако конструкция позволяет использовать ее и для вагонов с меньшей нагрузкой. Таким образом, нам удалось продлить срок службы колес и потенциально снизить для клиента необходимый запас колес и колесных пар для ремонта вагонов», - говорит Никлас Эрикссон, ведущий специалист по продаже железнодорожной продукции «Интерпайп» на рынок Европы.

Напомним, что ранее "Интерпайп" поставил колеса для железной дороги за Полярным кругом. Клиент осуществляет перевозку поездами-рудовозами в Скандинавии, где температура воздуха может опускаться до -40°C.

