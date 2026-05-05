У Трампа готовятся к потере власти: рейтинги рушатся, а "карты" переходят к демократам — WP

В Белом доме проводятся закрытые брифинги для политических назначенцев по подготовке к усиленному контролю со стороны Конгресса. Это происходит на фоне вероятных перемен после промежуточных выборов в США.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации источников, знакомых с ситуацией, участникам объясняют механизмы надзора Конгресса и дают практические советы по реагированию на запросы законодателей. В частности, чиновников призывают осторожно относиться к служебной переписке и оперативно отвечать на официальные обращения.

«Всем очевидно, что это очень вероятно… Это был трезвый разговор», — отметил один из чиновников, комментируя риск потери республиканцами контроля над, по крайней мере, одной из палат Конгресса.

В самом Белом доме отмечают, что подобные рекомендации предоставляются еще с начала 2025 года и не являются новыми. В то же время, источники отмечают, что последние брифинги проходят в контексте избирательной кампании и имеют политический подтекст.

На фоне этого, по данным опросов, поддержка Дональда Трампа снижается, а демократы усиливают свои позиции перед выборами в Палат представителей США.

Сам Трамп признает риски для своей партии и подчеркивает важность предстоящего голосования.

«Если мы не выиграем, они найдут повод для моего импичмента», — заявлял он ранее.

