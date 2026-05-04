Экс-советница Белого дома раскрыла наибольшую слабость Трампа, которую использует Путин

Экс-советница Трампа оценила его подход к политике и отношениям с Россией / © Associated Press

Бывшая советница Белого дома Фиона Хилл заявила, что одной из ключевых слабостей Дональда Трампа является его восприятие информации из-за упрощенных оскорблений и медийных нарративов, чем, по ее мнению, может пользоваться президент РФ Владимир Путин.

Об этом шла речь во время беседы Хилл с ведущими The News Agents.

Что сказала Фиона Хилл

В интервью она отметила, что президент США Дональд Трамп часто воспринимает мир из-за простых, эмоциональных месседжей, подобных тем, которые распространяются в медиа и соцсетях. Именно это, по словам эксперта, делает его уязвимым к влиянию.

Хилл подчеркнула, что российская сторона хорошо понимает эти особенности и может пытаться использовать их в собственных интересах, в частности, в контексте войны в Украине и отношений с Европой.

«Путин хорошо понимает, как работает мышление Трампа, и пытается влиять на него через простые, эмоциональные сигналы», — отмечает она.

Экс-советница обратила внимание, что нынешняя международная ситуация осложняется сразу несколькими факторами — войной на Ближнем Востоке, в частности в Иране, а также попытками Кремля влиять на позицию США по поддержке Украины.

По ее словам, Путин стремится ослабить единство между США и европейскими союзниками, и фактор личных решений американского президента играет здесь немаловажную роль.

Изменился ли Трамп

Хилл также ответила вопрос, отличается ли Трамп сегодня от себя во время первого президентского срока, и могут ли его действия привести к изменению внешнеполитического курса США.

Она не исключает, что нынешняя политика может приближать страну к более изоляционистскому подходу и изменять баланс в международных отношениях.

Эксперт подытожила, что отношения между Трампом и Путиным остаются одним из ключевых факторов, влияющих на глобальную безопасность и будущее трансатлантического единства.

Отметим, что Фиона Хилл — одна из самых авторитетных экспертов в области геополитики. Она работала в администрации президента США Дональда Трампа во время его первого срока, консультировала по России и национальной безопасности, а также была свидетелем по делу об импичменте 2019 года.

