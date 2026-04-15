Зеленский сделал неожиданное заявление о позиции Трампа

Зеленский и Трамп.

Американский президент Дональд Трамп изначально декларирует позицию «посередине». Это свидетельствует об отсутствии четкой поддержки Украины.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию ZDF.

«Мне кажется, он изначально заявлял, что будет оставаться нейтральным. Это свидетельствует о том, что он не на моей стороне и не на стороне России», — ответил глава государства на вопрос о позиции Трампа по отношению к Украине.

Зеленский отметил важность давления США на Российскую Федерацию. Ведь, говорит президент, если Вашингтон не будет давить на Москву, «то они больше не будут бояться».

«В трехсторонних переговорах европейским странам сложно найти свое место. Это важно, но сложно. И я не вижу никаких сигналов со стороны США, что они к этому стремятся», — заявил президент.

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за нехватки Patriot. По его словам, в настоящее время США сосредоточили свое внимание на войне в Иране. Это уже сказалось на Украине, потому что «если война будет продолжаться дольше, то у Украины будет меньше оружия».

Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс ошарашил заявлением о прекращении помощи Украине. Он отметил, что очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине.

Заметим, Вскоре в Украину приедет делегация США. Впрочем, пока точная дата визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера пока неизвестна.

