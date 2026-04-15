В одной из областей приступили к принудительной эвакуации из 11 населенных пунктов

В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию

В Купянском районе Харьковской области было принято решение расширить территории обязательной и принудительной эвакуации населения.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области с участием представителей власти, военных и спасательных служб.

Речь идет, в частности, об эвакуации жителей из 12 населенных пунктов Шевченковского общества. С этой территории планируют вывезти 756 человек, среди которых 74 ребенка.

В Великобурлуцкой общине также будут принудительно эвакуировать семьи с детьми еще из 11 населенных пунктов. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребенка.

В ходе заседания также обсудили вопросы создания безопасных условий обучения. В местах, где сложно выстроить полноценные укрытия, рассматривают альтернативные варианты защиты.

Отдельно участники сосредоточились на подготовке к отопительному сезону. В регионе планируется обеспечить инфраструктуру, в частности в Харькове, возможностью подключения мощных генераторов.

Власти уверяют, что все мероприятия реализуются в координации с профильными службами по повышению безопасности и энергостойкости области.

