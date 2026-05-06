Магнитная буря 6 мая: какой будет ее мощность
Пока геомагнитные условия находятся на спокойном уровне, но вскоре они могут ухудшиться.
В среду, 6 мая, активность Солнца ослабла после многодневного возмущения. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2,7.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
Геомагнитная активность достигла повышенного уровня за последние 24 часа из-за прибытия выброса корональной массы. В настоящее время активность Солнца ослабла. Впрочем, прохождение CME может привести к дальнейшим активным периодам и даже STORM G1.
По данным ученых, в конце недели влияние высокоскоростного потока из небольшой центрально расположенной корональной дыры проявится. Это приведет к ухудшению геомагнитных условий.
Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури — даже только закончившейся, стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.