Массированный удар по Украине: будут ли отключения в четверг после беспрецедентной атаки

Будут ли выключать свет в Украине 14 мая / © ТСН.ua

Реклама

В четверг, 14 мая, отключения света пока не прогнозируются, несмотря на массовый сегодняшний удар по Украине, который может продолжиться ночью.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время, «Укрэнерго» призывает украинцев перенести пользование мощными электроприборами на период с 11:00 до 15:00.

Украинцев также призывают экономно потреблять электричество с 07:00 до 10:00 утра и с 18:00 до 22:00.

Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.

В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены. Также в Ровно после атаки исчезал свет.

Реклама

После атаки в Коломыйском районе в Прикарпатье произошли аварийные отключения.

Новости партнеров