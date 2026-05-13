- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 696
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар по Украине: будут ли отключения в четверг после беспрецедентной атаки
Согласно информации от «Укрэнерго», предварительно четверг должен пройти без отключений электричества.
В четверг, 14 мая, отключения света пока не прогнозируются, несмотря на массовый сегодняшний удар по Украине, который может продолжиться ночью.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется», — говорится в сообщении.
В то же время, «Укрэнерго» призывает украинцев перенести пользование мощными электроприборами на период с 11:00 до 15:00.
Украинцев также призывают экономно потреблять электричество с 07:00 до 10:00 утра и с 18:00 до 22:00.
Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.
В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены. Также в Ровно после атаки исчезал свет.
После атаки в Коломыйском районе в Прикарпатье произошли аварийные отключения.