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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Ці туфлі звели усіх з розуму: зірка серіалу "Корона" здивувала цікавим образом на заході

Її образ був наповнений креативу і сміливості, адже одягнутися так змогла би не кожна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Клер Фой

Клер Фой / © Getty Images

Акторка Клер Фой, яку багато хто знає за головною роллю у серіалі «Корона», відвідала прем’єру фільму «Дім Севіджів», який презентували на третій день фестивалю SXSW London 2026.

Одягнена вона була у ансамбль від бренду Fecal Matter, який також нещодавно створив неймовірний образ для Демі Мур. Лук Клер складався з білої сорочки та креативної пишної спідниці з тюлю.

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Getty Images

Вбрання було оригінальним, а також виділялося на фоні інших. Також образ Клер доповнила прикрасами з каменями, зачіскою і яскравим манікюром.

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Getty Images

Та головною родзинкою образу зірки були її туфлі. Клер взула цікаву пару від Christian Louboutin з фігурними підборами, які були вигнуті як роги.

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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