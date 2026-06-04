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- Шоу-бізнес
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Ці туфлі звели усіх з розуму: зірка серіалу "Корона" здивувала цікавим образом на заході
Її образ був наповнений креативу і сміливості, адже одягнутися так змогла би не кожна.
Акторка Клер Фой, яку багато хто знає за головною роллю у серіалі «Корона», відвідала прем’єру фільму «Дім Севіджів», який презентували на третій день фестивалю SXSW London 2026.
Одягнена вона була у ансамбль від бренду Fecal Matter, який також нещодавно створив неймовірний образ для Демі Мур. Лук Клер складався з білої сорочки та креативної пишної спідниці з тюлю.
Вбрання було оригінальним, а також виділялося на фоні інших. Також образ Клер доповнила прикрасами з каменями, зачіскою і яскравим манікюром.
Та головною родзинкою образу зірки були її туфлі. Клер взула цікаву пару від Christian Louboutin з фігурними підборами, які були вигнуті як роги.