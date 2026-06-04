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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Гламурно і витончено: Дженніфер Лопес вразила сукнею на прем’єрі фільму у Лондоні

Американська діва знову змогла здивувати образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес відмовилася від «голого» вбрання, яке обожнює носити під час прем’єр, на користь креативної сукні від бренду Richard Quinn. Сукня зірки була з колекції осінь-зима 2026 і включала чорний та рожевий кольори.

Верх сукні — гламурна водолазка повністю розшита лелітками, а низ сукні — вільна атласна спідниця відтінку фуксії, що спадала на бедра елегантним драпуванням. На животі вбрання прикрашав великий бант з брошкою.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Також Дженніфер доповнила цей лук сумкою від бренду Tyler Ellis, масивними коштовностями, макіяжем і зачіскою із зібраним волоссям.

Позувала перед фотографами зірка з колегою по фільму «Офісний роман» Бреттом Голдштейном.

Дженніфер Лопес із Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Дженніфер Лопес із Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Лопес у фільмі грає впливову генеральну директорку, а Голдштейн — нового адвоката її авіакомпанії. Їхній таємний «Офісний роман» починає розвиватися, коли ці двоє трудоголіків перестають грати за правилами та починають слідувати поклику свого серця.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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