Учасниця "Євробачення-2026" від Німеччини посвітила апетитними сідничками і захопила гарячими танцями

Німеччина цьогоріч вирішила здивувати доволі спокусливим номером.

Представниця Німеччини на "Євробаченні-2026"

Представниця Німеччини на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Свій конкурсний номер на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" показала Німеччина.

Країна не змагається за вихід у фінал, оскільки автоматично туди потрапляє. Проте у першому півфіналі Німеччина показала свій конкурсний номер. Країну цьогоріч представляє співачка Sarah Engels із піснею Fire.

Номер виконавиці повністю відповідав назві композиції, адже він був неабияк гарячим. Так, Sarah Engels вирішила брати спокусою. Артистка та учасниці її балету одягнули доволі відверті боді. Концертне вбрання зовсім не приховувало апетитних сідничок представниць Німеччини та їхніх неабияк струнких фігур.

Німеччина на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Вони підкорювали не лише зовнішнім виглядом, а й танцями, які можна сміливо назвати «гарячи». А пісня Fire у виконанні Sarah Engels дійсно запалює.

Нагадаємо, раніше у першому півфіналі виступили учасники від Фінляндії — Linda Lampenius та Pete Parkkonen, які наразі є фаворитами букмекерів. Артисти порушили одне з важливих правил «Євробачення» та влаштували «пожежу» на сцені.

